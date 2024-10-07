ВЦИОМ: За последние 20 лет доля непьющих россиян выросла почти в два раза

Если в 2004 году 73% респондентов сообщили, что потребляют алкоголь, и только 27% опрошенных заявили, что пренебрегают им, то в 2024 году 48% россиян отметили, что не пьет спиртные напитки.

Также уточняется, что 27% опрошенных назвали причиной потребления алкоголя отсутствие силы воли, 20% сообщили, что таким образом «заливают» беду и горе, 14% заявили, что пьют, поскольку не уверены в завтрашнем дне. При этом только 7% респондентов назвали употребление спиртного национальной традицией. Для сравнения, в 2004 году об этом заявляли 20% опрошенных.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал Чукотку одним из самых пьющих регионов России. По его словам, средняя продолжительность жизни в Чукотском автономном округе составляет 66,56 года, что на 13 лет меньше, чем в Дагестане, в этом виновато в том числе и чрезмерное употребление алкоголя.

