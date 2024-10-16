ВЦИОМ: За полный запрет квадробинга выступает 35% россиян

Уточняется, что среди представителей зумеров показатель осведомленности достигает 87% и только 29% респондентов оттепели слышали о новом увлечении детей. При этом 51% опрошенных отметили, что при встрече с квадробером скорее бы испытали неприятные эмоции. Ещё 31% полагает, что не испытали бы никаких эмоций. Также 11% россиян сообщили, что скорее испытали бы положительные эмоции.

За контроль квадробинга выступает 38% россиян, а 35% считают, что необходимо установить полный запрет на это увлечение. Еще 19% напротив полагают, что квадроберов не стоит запрещать и ограничивать. Также 35% опрошенных предположили, что дети увлекаются квадробикой из-за негативного социокультурного влияния, 32% респондетов в качестве причин выделяют плохое воспитание и образование, а 25% - возрастные особенности подростков и детей.

Квадроберами называют молодых людей, которые надевают маски животных и подражают их повадкам, передвигаясь на четвереньках. В некоторых случаях квадроберы ведут себя агрессивно.

Как рассказал «Радиоточке НСН» член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов, квадробинг влияет на психику детей, негативные последствия могут проявиться у них через 10-15 лет.

