ВЦИОМ: За полный запрет квадробинга выступает 35% россиян
Шесть из десяти россиян слышали о квадробике, при этом только треть хорошо осведомлены о новой субкультуре, следует из опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что среди представителей зумеров показатель осведомленности достигает 87% и только 29% респондентов оттепели слышали о новом увлечении детей. При этом 51% опрошенных отметили, что при встрече с квадробером скорее бы испытали неприятные эмоции. Ещё 31% полагает, что не испытали бы никаких эмоций. Также 11% россиян сообщили, что скорее испытали бы положительные эмоции.
За контроль квадробинга выступает 38% россиян, а 35% считают, что необходимо установить полный запрет на это увлечение. Еще 19% напротив полагают, что квадроберов не стоит запрещать и ограничивать. Также 35% опрошенных предположили, что дети увлекаются квадробикой из-за негативного социокультурного влияния, 32% респондетов в качестве причин выделяют плохое воспитание и образование, а 25% - возрастные особенности подростков и детей.
Квадроберами называют молодых людей, которые надевают маски животных и подражают их повадкам, передвигаясь на четвереньках. В некоторых случаях квадроберы ведут себя агрессивно.
Как рассказал «Радиоточке НСН» член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов, квадробинг влияет на психику детей, негативные последствия могут проявиться у них через 10-15 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru