ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину

Большинство россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, который опубликован на сайте центра, доверяют российскому лидеру 64,6% граждан, о недоверии заявили 30,9% опрошенных. Одобряют работу Путина 60,2% респондентов, недовольны его деятельностью 29,6% россиян.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что голосовать во время сентябрьских выборов в Госдуму РФ намерены 68% россиян, принявших участие в соответствующем опросе.





