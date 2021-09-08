ВЦИОМ: явка на выборах в Госдуму может достичь 70 процентов

Почти 70% россиян заявили, что намерены голосовать во время сентябрьских выборов в Госдуму РФ, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, результаты которого были представлены на странице центра в Facebook, о желании принять участие в голосовании заявили 68% опрошенных, при этом 47% из них отметили, что точно пойдут на выборы.

Эксперты отмечают, что в начале июня количество желающих идти на избирательные участки было меньше - 55% и 34%, соответственно.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября. В эти дни в половине регионов России школьников переведут на дистанционное обучение, сообщает Ura.ru.

