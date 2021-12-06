ВЦИОМ выяснил, с чем у россиян ассоциируется Советский Союз
Более чем у 20% россиян СССР ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием или уверенностью в завтрашнем дне. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрос ВЦИОМ в рамках проекта «30 лет без СССР».
Такие ассоциации назвали 21% опрошенных, наиболее часто подобную позицию выражали военные (40%), россияне с высшим образованием (33%), люди в возрасте 45–59 лет (28%) и старше 60 лет (23%). В то же время молодежь при упоминании Советского Союза чаще всего представляет флаг, герб и гимн СССР.
Кроме того, 13% респондентов рассказали, что Советский Союз ассоциируется у них с ностальгией и светлыми воспоминаниями. На ум 11% опрошенных приходят ассоциации с детством, юностью или молодостью родителей. Только 3% респондентов при упоминании СССР вспоминают о победе в Великой Отечественной войне.
Опрос проводился 24 ноября методом телефонного интервью, участие в нем приняли 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
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