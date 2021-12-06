Опрос: 25% россиян безразлична длительность новогодних каникул

Исследование проводилось с 26 ноября по 3 декабря. Специалисты опросили 1600 совершеннолетних граждан из 316 населенных пунктов из всех округов России и выяснили, что 25% респондентов все равно, как долго длятся праздничные каникулы. При этом 49% опрошенных относятся к длинным новогодним выходным положительно.

В то же время 17% россиян поделились мнением, что долгие праздничные каникулы давно пора сократить.

Большинство положительно относящихся к длинным праздничным выходным — женщины (54%) и россияне в возрасте до 34 лет (53%). Отмечается, что чаще всего недовольны длительными выходными респонденты старше 45 лет, 23% из которых выступают за сокращение новогодних каникул.

Аналитики подчеркивают, что на отношение граждан к долгим каникулам повлияла пандемия, избыток выходных дней в течение года — в мае и ноябре, сложности с планированием досуга на фоне коронавирусных ограничений.

