Опрос: 25% россиян безразлична длительность новогодних каникул
Каждый четвертый россиянин безразлично относится к продолжительности новогодних каникул. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса Superjob.
Исследование проводилось с 26 ноября по 3 декабря. Специалисты опросили 1600 совершеннолетних граждан из 316 населенных пунктов из всех округов России и выяснили, что 25% респондентов все равно, как долго длятся праздничные каникулы. При этом 49% опрошенных относятся к длинным новогодним выходным положительно.
В то же время 17% россиян поделились мнением, что долгие праздничные каникулы давно пора сократить.
Большинство положительно относящихся к длинным праздничным выходным — женщины (54%) и россияне в возрасте до 34 лет (53%). Отмечается, что чаще всего недовольны длительными выходными респонденты старше 45 лет, 23% из которых выступают за сокращение новогодних каникул.
Аналитики подчеркивают, что на отношение граждан к долгим каникулам повлияла пандемия, избыток выходных дней в течение года — в мае и ноябре, сложности с планированием досуга на фоне коронавирусных ограничений.
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