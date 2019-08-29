Россияне назвали самые любимые отечественные фильмы. Результаты опроса приводит РИА Новости. Лучшей мелодрамой наши соотечественники считают картину «Москва слезам не верит». В категории «комедии» победу одержала лента «Любовь и голуби», в детективном жанре - «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Лучшим приключенческим фильмом наши соотечественники назвали фильм «Д'Артаньян и три мушкетера».

Помимо этого, респондентов попросили назвать самую популярную фразу из отечественных картин. И тут россияне были практически единодушны: абсолютное большинство голосов получила фраза из фильма «Москва слезам не верит»: «Не учи меня жить, лучше помоги материально».