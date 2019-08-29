Россияне назвали самые любимые отечественные фильмы
Россияне назвали самые любимые отечественные фильмы. Результаты опроса приводит РИА Новости. Лучшей мелодрамой наши соотечественники считают картину «Москва слезам не верит». В категории «комедии» победу одержала лента «Любовь и голуби», в детективном жанре - «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Лучшим приключенческим фильмом наши соотечественники назвали фильм «Д'Артаньян и три мушкетера».
Помимо этого, респондентов попросили назвать самую популярную фразу из отечественных картин. И тут россияне были практически единодушны: абсолютное большинство голосов получила фраза из фильма «Москва слезам не верит»: «Не учи меня жить, лучше помоги материально».
Ранее НСН писала, что спортивная историческая драма «Легенда №17» стала самой популярной российской картиной XXI века. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на «Кино Mail.ru». Победитель определялся количеству оценок, которые фильму поставили пользователи сервиса. Для составления рейтингов было проанализировано около шести миллионов оценок. Выяснилось, что за «Легенду №17» активнее всего голосовали представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет.
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