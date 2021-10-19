ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения

Большинство россиян, а именно 85%, готовы принять участие во Всероссийской переписи населения. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи выяснили, что 43% из них рассказали, что точно будут участвовать в переписи.

При этом, большинство опрошенных, которые либо приняли решение участвовать в переписи, либо еще не приняли это решение, планируют дождаться переписчика дома – 43%. 41% для переписи будут использовать портал «Госуслуги», а 9% заявили, что придут лично на стационарный участок.

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Напомним, Всероссийская перепись население стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Она стала первая цифровая перепись в стране: любой житель сможет пройти процедуру самостоятельно на портале «Госуслуги», на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках. Также по квартирам граждан будут ходить переписчики.

Их визит однозначно увеличит риски заражения коронавирусом. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Лучше всего перепись максимально провести в онлайн формате», - подчеркнул эксперт.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросВЦИОМПерепись Населения
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