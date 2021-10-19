ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения

Большинство россиян, а именно 85%, готовы принять участие во Всероссийской переписи населения. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи выяснили, что 43% из них рассказали, что точно будут участвовать в переписи.

При этом, большинство опрошенных, которые либо приняли решение участвовать в переписи, либо еще не приняли это решение, планируют дождаться переписчика дома – 43%. 41% для переписи будут использовать портал «Госуслуги», а 9% заявили, что придут лично на стационарный участок.