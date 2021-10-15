В Госдуме назвали главную цель переписи населения
Одной из главных целей проведения всероссийской переписи является определение граждан, которые нуждаются в адресной социальной помощи. Есть необходимость уточнить их возрастную группу и место жительства. Об этом NEWS.ru рассказала депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
По ее словам, сейчас государство использует широкую программу адресной социальной помощи, необходимо уточнить категории граждан.
Цунаева также отметила, что перепись стала своевременной на фоне демографических потерь из-за коронавируса.
Накануне всероссийская перепись населения стартовала в РФ. Жители всех регионов страны могут принять участие в переписи с 15 октября до 14 ноября.
Для граждан подготовлены три разных опросных бланка. В основном листе содержатся вопросы для постоянно проживающих в России: пол, возраст, национальность, образование, источники дохода и другие. Еще в одном опроснике — вопросы о жилье, его типе, площади и особенностях. Третий бланк предназначен для иностранных граждан.
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