ВЦИОМ выяснил, что россияне следят за ситуацией в Афганистане

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти четверть россиян (24%) считают запрещённое в России радикальное движение «Талибан» террористической организацией. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

О том, что талибы исповедуют религиозный радикализм заявили 15% опрошенных, ещё 8% назвали членов движения бандитами и преступниками, 4% респондентов считают их плохими людьми и столько же полагают, что они стремятся захватить власть. При этом 6% граждан напомнили, что в РФ движение «Талибан» запрещено.

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян (83%) знают, что боевики движения захватили Афганистан, однако следят конфликтом только 66%. Почти столько же респондентов (60%) считают, что российским властям не следует поддерживать ни одну из сторон - ни новое правительство с «Талибаном», ни свергнутое.

Ранее боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и сбежал в ОАЭ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, «как и все остальные страны», не торопится с признанием талибов.