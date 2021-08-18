Сбежавший президент Афганистана выступил с видеообращением

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани обратился с видеообращением, в котором объяснил причины бегства из страны. Видео опубликовано на его странице в Facebook.



Гани сообщил, что находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Президент заявил, что причиной его ухода стало желание предотвратить кровопролитие. "Меня вынудили покинуть Кабул", меня искали", - заявил он. "Произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - пояснил Гани.​​​

Гани заявил, что не является предателем и намерен вернуться в страну в ближайшее время. Он также выразил надежду, что война в Афганистане закончится. Президент отметил, что вина за смену власти "полностью лежит на политиках", а не на военных.

По словам Гани, он вел переговоры с боевиками, чтобы сохранить безопасность в столице. Он также заявил, что настаивал на мирной передаче власти.