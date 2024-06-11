«Логистика подорожала»: Мотоциклисты заказывают запчасти к байкам из Европы и Азии
Сейчас продажей запчастей для мотоциклов занимаются частники, и цены зависят от их жадности, заявил в эфире НСН популярный мотоблогер Андрей Родионов.
Организатор гоночного чемпионата «MOTO. MSK. CUP», активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов заявил НСН, что санкции не так заметно ударили по мотоциклистам, как по автовладельцам.
Всемирный день мотоциклиста отмечается в 2024 году 11 июня. В этот праздничный день мотоциклисты устраивают флешмобы, а мотоклубы организуют разнообразные шоу.
«Европейские и, что очень важно, японские бренды нас покинули и остались только китайские производители. То, от чего мотоциклисты России, и совершенно точно Московского региона воротили нос, стало единственно возможным вариантом, если очень хочется мотоцикл из салона. В отличие от автовладельцев, хозяевам даже самых распространенных моделей мотоциклов приходилось и ранее таскать запчасти из Европы, заказывать в Азии, поэтому для них ситуация принципиально не изменилась. Варианты есть, только логистика подорожала. Сейчас продажей запчастей для мотоциклов занимаются частники, и цены зависят от их жадности. Никто эту сферу не регулирует», - сказал он.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложит выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них цену проезда по платным дорогам, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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