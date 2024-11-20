ВЦИОМ: Восемь из десяти россиян ощущают себя счастливыми

При этом число тех, кто определенно счастлив в октябре 2024 года сократилось на шесть процентных пунктов относительно показателей октября 2023 года и составило 31%.

Уточняется, что ежегодно показатели субъективного счастья традиционно снижаются с наступлением холодного сезона, однако в текущем сезоне темп снижения существеннее. В последний раз показатель абсолютного счастья опускался до 31% в ноябре 2021 года.

Половина респондентов также заявила, что в их окружении в равной степени присутствуют как счастливые, так и несчастные люди. Доля тех, кто видит больше счастливых людей составила 37%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россиянам для счастья необходимо повышение уровня жизни, пенсий и зарплат (28%), а также доступная медицина (12%) и снижение цен (10%), сообщает «Радиоточка НСН».

