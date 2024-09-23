ВЦИОМ: Большинство россиян рассказали, что у них есть друзья
Большинство россиян (83%) заявили, что у них есть друзья. Результаты соответствующего опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что 40% опрошенных признались, что нашли новых приятелей за последние 2-3 года.
Также 38% респондентов отметили, что общаются с друзьями практически каждый день, а ещё 36% - один или два раза в неделю.
Во центре добавили, что в опросе приняли участие от 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее во ВЦИОМ заявили, что индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru