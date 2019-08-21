«Всё можно купить». Почему россиянкам не нужен мужчина для полного счастья

Большая часть россиянок видит источником полного счастья путешествия, улучшение здоровья и высокооплачиваемую работу. Это следует из результатов опроса портала Леди.Mail.ru, в котором приняли участие 7,4 россиянок в возрасте от 18 до 55 лет. Меньше всего для счастья женщинам нужны друзья и автомобиль, показал опрос. Почти треть опрошенных жалеют, что бесцельно потратили время. Также согласно результатам опроса, мужчина осчастливил бы лишь 18 процентов российских женщин, а рождение ребенка — 9 процентов.

Обсуждая результаты опроса с НСН, семейный психолог Светлана Бояринова отметила, что на вопрос о том, чего не хватает для полного счастья, люди скорее отвечают то, чего у них нет в настоящее время, и это необходимо учитывать при рассмотрении такой статистики.

«У человека, которого спрашивают, чего вам не хватает для счастья, на момент уже что-то есть. Может быть, уже есть семья, дети или может быть, уже есть путешествия. Какие-то составляющие счастья у человека есть, поэтому, когда у человека спрашивают, чего вам не хватает, он естественно называет то, чего у него пока нет. Поэтому в принципе эта статистика не про то, что люди не хотят отношений, детей или еще что-то, а про то, что у кого-то что-то уже есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы должны делать на это сноску», — подчеркнула она.