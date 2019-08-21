«Всё можно купить». Почему россиянкам не нужен мужчина для полного счастья
Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила в эфире НСН результаты опроса о том, что россиянкам для полного счастья нужны путешествия и деньги, а не мужья и дети.
Большая часть россиянок видит источником полного счастья путешествия, улучшение здоровья и высокооплачиваемую работу. Это следует из результатов опроса портала Леди.Mail.ru, в котором приняли участие 7,4 россиянок в возрасте от 18 до 55 лет. Меньше всего для счастья женщинам нужны друзья и автомобиль, показал опрос. Почти треть опрошенных жалеют, что бесцельно потратили время. Также согласно результатам опроса, мужчина осчастливил бы лишь 18 процентов российских женщин, а рождение ребенка — 9 процентов.
Обсуждая результаты опроса с НСН, семейный психолог Светлана Бояринова отметила, что на вопрос о том, чего не хватает для полного счастья, люди скорее отвечают то, чего у них нет в настоящее время, и это необходимо учитывать при рассмотрении такой статистики.
«У человека, которого спрашивают, чего вам не хватает для счастья, на момент уже что-то есть. Может быть, уже есть семья, дети или может быть, уже есть путешествия. Какие-то составляющие счастья у человека есть, поэтому, когда у человека спрашивают, чего вам не хватает, он естественно называет то, чего у него пока нет. Поэтому в принципе эта статистика не про то, что люди не хотят отношений, детей или еще что-то, а про то, что у кого-то что-то уже есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы должны делать на это сноску», — подчеркнула она.
При этом собеседник НСН добавила, что лидерство высокооплачиваемой работы среди нужд россиянок для полного счастья неудивительно в сегодняшних реалиях финансово ориентированного общества.
«Мы живем в материальном мире. И нас все убеждают в том, что человеку для счастья в первую очередь нужны деньги, что если у человека есть деньги, он свободен, он успешен, он может путешествовать, он может содержать детей и, вообще-то, даже покупать мужчин при желании. Это настолько плотно и устойчиво входит в головы людей, окружающая жизнь это подтверждает, что, конечно, особенно в состоянии кризиса, нестабильной экономической ситуации и роста цен на первое место выходят деньги», — пояснила психолог.
По ее словам, так же просто можно объяснить и желание путешествий, ведь это тоже рассматривается как символ успешности современного человека.
«Путешествия — это то, что сейчас тоже модно. Это открывает новые возможности, новый мир и это опять-таки про престиж, что я могу себе позволить ездить заграницу, посещать разные страны, и плюс это еще про некую свободу. Сейчас это тоже внушается людям - работай из дома, путешествуй по всему миру, - что особо успешный человек, это не тот кто сидит в офисе, а тот, кто может так свободно жить, а деньги ему откуда-то капают каким-то образом. Поэтому все логично. Какие времена, такие и цели, такое и счастье. А дети сейчас воспринимаются как нагрузка, как ограничение свободы, как невозможность зарабатывать те самые деньги, как необходимость отказаться от себя, от своих целей. К сожалению, правда такова, что не все готовы к этой нагрузке», — резюмировала Светлана Бояринова.
Ранее опрос ВЦИОМ выявил, что большинство россиян (82%) не любит фотографироваться. Около половины граждан не довольны, как они выглядят на снимках, и собственные фотографии обычно нравятся менее половине респондентов. При этом мужчины чаще оказываются довольны своими фотографиями, хотя и менее охотно на них соглашаются.
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