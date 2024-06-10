ВЦИОМ: В России растет престиж профессии ученого

По его словам, из этих респондентов 39% уважают учёных за то, что благодаря им «идёт прогресс, развиваются новые технологии», а 17% отметили, что «умных должно быть больше».

Он отметил, что среди тех 34% россиян, которые не считают профессию учёного престижной, 50% объясняют свою позицию тем, что им «мало платят». О том, что в стране «мало уделяют внимания науке и учёным» заявили 11%, а ещё 8% указали, что «труд учёного не ценится».

Абрамов добавил, что аналогичная ситуация с профессией инженера. За год её престиж вырос с 65% до 72%, При этом те, кто не считает эту профессию престижной, а таких 42%, чаще всего указывали на то, что она низкооплачиваемая.

«К сожалению, осведомлённость россиян о современных учёных и инженерах очень низкая: 90% из них вообще не могут назвать ни одного современного учёного и инженера», - заключил гендиректор ВЦИОМ.

Первый заместитель генерального директора издательского дома «АиФ» Марина Мишункина, в свою очередь, анонсировала выставку «Россия — миру!». Она указал, что данный проект рассказывает о достижениях российской и советской науки, а также о выдающихся учёных, чьи открытия внесли «огромный вклад в развитие цивилизации».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил снимать кино для популяризации профессии учёного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

