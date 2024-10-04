Песков: Предпосылок для встречи Путина и Байдена нет
Предпосылок для возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас у нас в настоящий момент предпосылок нет», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о своей открытости «для всех контактов».
Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о взаимодействии Москвы и Вашингтона. По словам дипломата, отношения двух стран «ржавеют и распадаются», пишет RT.
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