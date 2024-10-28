ВЦИОМ: Треть россиян считают, что бабушки должны думать о себе, а не о внуках
Около 35% россиян полагают, что бабушки и дедушки должны жить для себя, а не сидеть с внуками, следует из опроса ВЦИОМ.
Вместе с тем 51% респондентов считают, что бабушкам и дедушкам необходимо стараться как можно больше времени проводить с внуками и помогать в их воспитании. При этом 75% опрошенных, у которых есть внуки до 18 лет, тоже убеждены, что старшему поколению следует сосредоточиться на воспитании внуков, а не на себе.
Вместе с тем 83% россиян отметили, что в детстве проводили время с бабушками и дедушками. Среди миллениалов показатель составил 92%, а среди зумеров – 98%.
Ранее сообщалось, что на данный момент лишь 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей. По мнению экспертов проекта «Если быть точным», в России нет массового стремления к бездетности. Россиянки отказываются от рождения детей не из-за пропаганды чайлдфри, а на фоне неудач в личной жизни, либо из-за бесплодия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru