ВЦИОМ: Треть россиян считают, что бабушки должны думать о себе, а не о внуках

Вместе с тем 51% респондентов считают, что бабушкам и дедушкам необходимо стараться как можно больше времени проводить с внуками и помогать в их воспитании. При этом 75% опрошенных, у которых есть внуки до 18 лет, тоже убеждены, что старшему поколению следует сосредоточиться на воспитании внуков, а не на себе.

Вместе с тем 83% россиян отметили, что в детстве проводили время с бабушками и дедушками. Среди миллениалов показатель составил 92%, а среди зумеров – 98%.

Ранее сообщалось, что на данный момент лишь 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей. По мнению экспертов проекта «Если быть точным», в России нет массового стремления к бездетности. Россиянки отказываются от рождения детей не из-за пропаганды чайлдфри, а на фоне неудач в личной жизни, либо из-за бесплодия, передает «Радиоточка НСН».

