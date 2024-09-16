ВЦИОМ: Треть россиян отказались от летнего отпуска в этом году

Треть россиян (33%) не брали отпуск этим летом, это рекордный уровень второй год подряд, следует из опроса ВЦИОМ. Отмечается, что мужчины чаще отказывались от летнего отдыха (39% против 28% женщин).

Также россияне стали выбирать более короткий отпуск. Так, среднее количество дней летнего отдыха в этом году сократилось до 20, в 2020 году оно составляло 33 дня.

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Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день, сообщает РБК со ссылкой на опрос HeadHunter. Еще 23% респондентов рассказали, что перерабатывают два-три раза в неделю. 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц, 23% заверили, что не перерабатывают никогда.

Среди причин переработок 46% опрошенных назвали периоды высокого сезона и большую загрузку. 34% работают больше положенного в случае отсутствия коллег из-за отпуска или болезни, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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