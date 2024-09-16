ВЦИОМ: Треть россиян отказались от летнего отпуска в этом году
Треть россиян (33%) не брали отпуск этим летом, это рекордный уровень второй год подряд, следует из опроса ВЦИОМ. Отмечается, что мужчины чаще отказывались от летнего отдыха (39% против 28% женщин).
Также россияне стали выбирать более короткий отпуск. Так, среднее количество дней летнего отдыха в этом году сократилось до 20, в 2020 году оно составляло 33 дня.
Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день, сообщает РБК со ссылкой на опрос HeadHunter. Еще 23% респондентов рассказали, что перерабатывают два-три раза в неделю. 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц, 23% заверили, что не перерабатывают никогда.
Среди причин переработок 46% опрошенных назвали периоды высокого сезона и большую загрузку. 34% работают больше положенного в случае отсутствия коллег из-за отпуска или болезни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Треть россиян отказались от летнего отпуска в этом году
- Мишустин: Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты
- Армия России отразила три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
- СМИ: Мир столкнется с острым дефицитом меди из-за развития ИИ
- ВСУ с начала попыток вторжения в Курскую область потеряли 14 тысяч бойцов
- ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки под Курском
- Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в трех областях
- Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами
- Hindu: МИД Индии отказался вводить санкции против российских СМИ
- В Бразилии кандидата на пост мэра Сан-Паулу ударили стулом на теледебатах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru