ВЦИОМ: Треть россиян отказались от летнего отпуска в этом году

Треть россиян (33%) не брали отпуск этим летом, это рекордный уровень второй год подряд, следует из опроса ВЦИОМ. Отмечается, что мужчины чаще отказывались от летнего отдыха (39% против 28% женщин).

Также россияне стали выбирать более короткий отпуск. Так, среднее количество дней летнего отдыха в этом году сократилось до 20, в 2020 году оно составляло 33 дня.