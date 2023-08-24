ВЦИОМ: Траты на сбор ребёнка в школу выросли до 43 тысяч рублей
Сумма затрат на подготовку одного ребёнка к новому учебному году выросла на 9 804 рубля, или 30%. Результаты соответствуюбщего исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что по сравнению с 2022 годом общая сумма выросла до 43 029 рублей. Самой дорогой по-прежнему остаётся школьная форма, которая в среднем обходится в 20 414 рублей на одного ребёнка (+3 866 рублей, 23%).
Также во ВЦИОМ уточнили, что на подарки учителям к 1 сентября россияне в среднем тратят 2 113 рублей (+564 рубля, 36%), канцелярские принадлежности обойдутся в среднем в 3 581 рубль, школьная сумка - в 4 998 рублей.
Что касается размер взносов на школьные нужды, то в 2023 году он вырос до 3 361 рубля (+1 304 рубля, 63%), добровольные взносы -увеличились на 1 207 рублей - до 3 873 рубля (+45%).
Уточняется, что затраты по всем перечисленным пунктам отмечают всего 10% респондентов.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) призвала произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе, указав на резкое увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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