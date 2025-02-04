ВЦИОМ: Только 45% россиян знают, что Пушкин жил в XIX веке

Уточняется, что хуже всего о периоде творчества писателя и поэта осведомлены молодые россияне от 18 до 24 лет. Чаще всего правильный ответ на вопрос давали респонденты в возрасте от 45 до 59 лет.

Помимо прочего опрос показал, что каждый третий россиянин (35%) не знает, героем какого произведения является Наташа Ростова. Среди 65% опрошенных, которые верно указали в качестве произведения роман Л.Н. Толстого «Война и мир», больше всего представителей старшего поколения (от 45 лет). В общей сложности опрос включал четыре вопроса и только 10% респондентов смогли верно ответить на все из них.

Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин сообщил «Радиоточке НСН», что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.

