ВЦИОМ: Только 45% россиян знают, что Пушкин жил в XIX веке

Только 45% россиян знают, что Александр Пушкин жил и работал в XIX веке. При этом 55% опрошенных не помнят или не знают подобный факт, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Уточняется, что хуже всего о периоде творчества писателя и поэта осведомлены молодые россияне от 18 до 24 лет. Чаще всего правильный ответ на вопрос давали респонденты в возрасте от 45 до 59 лет.

Помимо прочего опрос показал, что каждый третий россиянин (35%) не знает, героем какого произведения является Наташа Ростова. Среди 65% опрошенных, которые верно указали в качестве произведения роман Л.Н. Толстого «Война и мир», больше всего представителей старшего поколения (от 45 лет). В общей сложности опрос включал четыре вопроса и только 10% респондентов смогли верно ответить на все из них.

Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин сообщил «Радиоточке НСН», что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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