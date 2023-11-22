ВЦИОМ: Только 12% россиян верят в большие скидки на «черную пятницу»
Только 12% россиян считают, что в "черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
А четверть (25%) россиян думает, что найти товары со скидкой трудно, но можно, 23% сообщили, что не видят никаких скидок, а 15% и вовсе заметили лишь повышение цен.
Так, 46% россиян готовы потратить во время распродаж в рамках акции «черная пятница» не более 10 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования банков ВТБ и «Открытие». Участвовать в «черной пятнице» с 24 по 30 ноября намерены 56% опрошенных. Больше всего желающих в Москве и Московской области, меньше всего на Дальнем Востоке. Не хотят участвовать в акции 25%. Не более 5 тыс. рублей потратят 23%, еще 23% - 5-10 тыс. рублей. Еще 13% готовы отдать 10-15 тыс. рублей, 11% - 15-20 тыс. рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru