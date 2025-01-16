ВЦИОМ: Средние траты россиян на Новый год составили 64 439 рублей

Средние траты россиян на празднование Нового года превысили 64 тысяч рублей, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Уточняется, что это на 3% больше, чем запланированные траты, которые, согласно опросам, составляли 62 655 рубля.

Больше всего денег (29 868 рубля) опрошенные потратили на подарки для близких и родных. На новогодний стол респонденты потратили 12 244 рубля. При этом на праздничный досуг было запланировано 26 536 рубля, потрачено же меньше - 22 327 рубля.

Ранее член Гильдии маркетологов Николас Коро сообщил, что в последние годы деньги регулярно входят в топ-5 популярных подарков, однако уступают ювелирным изделиям, книгам и одежде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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