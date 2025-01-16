ВЦИОМ: Средние траты россиян на Новый год составили 64 439 рублей
Средние траты россиян на празднование Нового года превысили 64 тысяч рублей, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что это на 3% больше, чем запланированные траты, которые, согласно опросам, составляли 62 655 рубля.
Больше всего денег (29 868 рубля) опрошенные потратили на подарки для близких и родных. На новогодний стол респонденты потратили 12 244 рубля. При этом на праздничный досуг было запланировано 26 536 рубля, потрачено же меньше - 22 327 рубля.
Ранее член Гильдии маркетологов Николас Коро сообщил, что в последние годы деньги регулярно входят в топ-5 популярных подарков, однако уступают ювелирным изделиям, книгам и одежде, передает «Радиоточка НСН».
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