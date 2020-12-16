Беда России – разнотык

Глубокое знание классиков русской литературы вкупе с детальным пониманием работы российского государственного аппарата продемонстрировал бывший глава правительства.

Хронической бедой России является разнотык. С таким утверждением выступил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По словам Медведева, главное, чтобы работа велась согласованно. Он попросил Минздрав совместно с министерством образования и науки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — сказал Медведев, намекнув на сборник «Разнотык» Михаила Зощенко.

Но, позвольте, а кто последние восемь лет, до начала этого года возглавлял правительство РФ? А еще четыре года до этого кто занимал пост президента РФ? Тогда «разнотык» не просматривался? Или этот «разнотык» стал заметен только с должности зампредседателя Совбеза, созданной специально для отставного премьера? До нынешнего открытия «разнотыка» многими политиками и экспертами выдвигались самые разные предположения относительно главной проблемы страны: тот же президент РФ Владимир Путин неоднократно за последний год называл в своих выступлениях главными проблемами России безработицу и бедность.

В годы премьерства нынешний «открыватель «разнотыка» прославился многими блестящими фразами, из которых особенно заслуживают быть «отлитыми в граните» реплика в адрес крымских пенсионеров «денег нет, но вы держитесь», а также глубокомысленное «свобода лучше, чем несвобода», сказанное в одной из предвыборных речей. Запомнилось и множество других высказываний Медведева вроде «Apple напрягся» или рекомендации учителям идти в бизнес. Из тех, что помнят не все, стоит отметить провидческое:

«Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали».

Но обратимся-ка мы лучше по примеру Медведева к сочинениям Зощенко, например, к рассказу «Обезьяний язык»:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

