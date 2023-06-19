ВЦИОМ: Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет
Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Граждане также считают, что старость начинается с 63 лет.
Респонденты от 18 до 24 лет заявили, что планируют жить до 74, люди от 65 лет - до 85. При оптимальных условиях жизни россияне уверены, что могли бы прожить до 85 лет в среднем.
До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России «достаточно высокими темпами» увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. По ее словам, по итогам 2022 года она выросла до 72,8 года, чего удалось добиться, в том числе за счёт перехода от экстренной работы с коронавирусом на более плановую работу. Голикова добавила, что по итогам 2022 года общий показатель смертности в России сократился на 22%, передает «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru