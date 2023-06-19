ВЦИОМ: Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет

Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Граждане также считают, что старость начинается с 63 лет.

Респонденты от 18 до 24 лет заявили, что планируют жить до 74, люди от 65 лет - до 85. При оптимальных условиях жизни россияне уверены, что могли бы прожить до 85 лет в среднем.