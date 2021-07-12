ВЦИОМ назвал цифру пьющих россиян в пандемию
Среди взрослых граждан России 38% утверждают, что совсем не употребляют алкогольные напитки. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса потребление алкоголя возросло. Таким образом, прервана многолетняя тенденция на снижение алкоголизации населения РФ. В 2018 году непьющими назвали себя 40% россиян.
Четверть опрошенных заявили, что употребляют спиртное реже раза в месяц, 14% - примерно один раз в 30 дней, 18% - два-три раза в месяц, 4% - несколько раз в неделю. Еженедельно пьют пиво 7% респондентов, вино и шампанское с такой же частотой употребляют 4%, водку, коньяк и другой крепкий алкоголь - 3%.
При этом 63% опрошенных утверждали, что никогда не употребляют пиво, 91% - алкогольные коктейли, 62% - вино, 66% - крепкое спиртное. Больше всего любителей алкоголя оказалось среди опрошенных старше 60 лет (51%).
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