ВЦИОМ: Россияне стараются использовать меньше бумаги

В опросе отметили, что 33% российских граждан никак не меняют свои привычки в отношении бумажных листов, однако 21% респондентов заявили о намеренном отказе от печати на бумаге без крайней необходимости. 13% россиян регулярно сдают макулатуру, большая часть из них - женщины.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в пятницу 16 октября текущего года, в ходе проведения было опрошено 1 600 совершеннолетних россиян. ВЦИОМ применил метод телефонного интервью, пол и возраст респондентов был представлен в соответствии с российскими социально-демографическими параметрами. Как отмечает агентство, этот метод дает результаты высокой точности: вероятность ошибки не превышает 2,5%.