ВЦИОМ: Россияне стараются использовать меньше бумаги
64% россиян уменьшают в быту использование бумаги, в том числе пользуются электронными устройствами для чтения и печатают на бумаге с двух сторон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе отметили, что 33% российских граждан никак не меняют свои привычки в отношении бумажных листов, однако 21% респондентов заявили о намеренном отказе от печати на бумаге без крайней необходимости. 13% россиян регулярно сдают макулатуру, большая часть из них - женщины.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в пятницу 16 октября текущего года, в ходе проведения было опрошено 1 600 совершеннолетних россиян. ВЦИОМ применил метод телефонного интервью, пол и возраст респондентов был представлен в соответствии с российскими социально-демографическими параметрами. Как отмечает агентство, этот метод дает результаты высокой точности: вероятность ошибки не превышает 2,5%.
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