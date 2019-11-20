Почти 90% москвичей поддерживают раздельный сбор мусора

С 12 октября по 4 ноября был проведен опрос почти 200 тыс человек, из них 25,46% утверждают, что уже собирают мусор в разные контейнеры, еще 51,6% респондентов ждут появления соответствующей инфраструктуры, чтобы начать сортировку отходов. Только 15% москвичей еще не составили мнение по этому вопросу, а 3% не интересуются темой сортировки.

С 1 января 2020 года в столице стартует первый этап перехода к раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), к которым относится пластиковая и стеклянная тара, бумажная упаковка, макулатура. По всему городу будут установлены контейнеры с синей индикацией для чистого сырья и с серой отметкой - для загрязненных отходов, а также тары из смешанного сырья (например, пластик и картон вместе). По данным правительства Москвы, в настоящий момент к переходу на раздельный сбор отходов готовы более 90% площадок.



