ВЦИОМ: Россияне стали меньше верить в колдовство и приметы
Вера жителей России в приметы, колдовство и предсказания ослабла за последние 30 лет. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что за последние несколько лет количество тех, кто верит в существование колдовства и порчи — сократилось с 48% до 31%. Также падение с 50% до 33% отмечается в рядах тех, кто верит в приметы.
Что касается астрологических прогнозов, то им в настоящее время доверяют менее 15% опрошенных, в то время как раньше эта цифра составляла 33%.
Ранее НСН писала, что почти половина россиян довольна своей жизнью. К таким выводам также пришли специалисты ВЦИОМ. Как сообщает Ura.ru, согласно результатам опроса, об этом заявили 49% участников опроса. Неудовлетворенность своей жизнью высказали 22% россиян, а 28% сообщили, что отчасти ей довольны.
Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал НСН, что недовольство россиян своими доходами связано не с низкими зарплатами, а с ожиданиями граждан.
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