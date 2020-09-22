ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять губернаторам

Жители России с 2018 года стали больше доверять главам регионов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи выяснили, что в настоящий момент губернаторам доверяют 59% респондентов, двумя годами ранее, в 2018-ом, этот показатель составлял 51%. Скорее или совершенно не доверяют главам регионов 33% опрошенных.

Кроме того, специалисты ВЦИОМ подчеркивают, что уровень доверия губернаторам выше всего среди жителей сел и городов-миллионников.