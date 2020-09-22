ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять губернаторам
Жители России с 2018 года стали больше доверять главам регионов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи выяснили, что в настоящий момент губернаторам доверяют 59% респондентов, двумя годами ранее, в 2018-ом, этот показатель составлял 51%. Скорее или совершенно не доверяют главам регионов 33% опрошенных.
Кроме того, специалисты ВЦИОМ подчеркивают, что уровень доверия губернаторам выше всего среди жителей сел и городов-миллионников.
Кстати, Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Об этом сообщается на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Между тем, депутаты Белгородской областной думы наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации, утвердив его кандидатуру единогласно. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального парламента. Евгений Савченко по праву считается долгожителем среди российских губернаторов - он возглавлял Белгородскую область с 1993 года, отмечает «Свободная Пресса». На своём посту он провёл более 26 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять губернаторам
- Жириновский предложил закрыть рестораны как рассадник коронавируса среди молодежи
- Госдума поддержала идею сажать на 10 лет за отчуждение территорий
- Депутат МГД: Велопоездка из Москвы в Петербург может создать новый вид туризма
- Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru