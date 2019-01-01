ВЦИОМ: Россияне рассказали, на что будут жить на пенсии

Большинство россиян после выхода на пенсию планируют жить на собственные накопления, банковские вклады и инвестиции в недвижимость. Как отмечает РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что на вклад или депозит в банке, рассчитывают 23% будущих пенсионеров. Чуть меньше опрошенных, а именно 21%, сообщили о готовности жить на личные накопления. Третий по популярности ответ — вложения в недвижимость — выбрали 18% человек.

Помимо этого, опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, о каких вариантах обеспечения дополнительного дохода наши соотечественники проинформированы лучше всего. Больше половины респондентов – а именно 58% - заявили, что знают о различных вариантах инвестиций. Среди самых популярных вариантов вновь оказались банковские депозиты (28%), сбережения в рублях или иностранной валюте (27%) и вклады в негосударственных пенсионных фондах (26%).

Между тем, ранее НСН писала, что размер пенсии в 30 тыс. рублей считают комфортным почти 36% россиян. Это следует из опроса НПФ «Сбербанк». 28% участников исследования хотят получать не менее 45-60 тыс. рублей в месяц. При этом более 40% респондентов рассчитывают на пенсию в пределах 15-30 тыс. рублей.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН объяснил, что пенсия в 30 тыс. рублей в месяц вполне достижима.



