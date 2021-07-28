ВЦИОМ: россияне проявляют низкий интерес к Олимпиаде в Токио

По его словам, в случае России это связано, в том числе с запретом выступать под национальным флагом. Как считает эксперт, люди сейчас «не об этом думают», поэтому спортивные состязания остаются на фоне.

Как отметил Федоров, рейтинг интереса российских граждан к отдельным видам спорта складывается достаточно традиционно. «Люди болеют за своих. И только если у своей сборной нет серьезного фаворита, начинают выбирать: если не наш, то кто?» – отметил глава ВЦИОМ.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова подвела итоги четвёртого соревновательного дня игр в Токио с места событий.

