ВЦИОМ: россияне проявляют низкий интерес к Олимпиаде в Токио
Во всем мире наблюдается низкий интерес к Олимпиаде в Токио, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федоровв.
По его словам, в случае России это связано, в том числе с запретом выступать под национальным флагом. Как считает эксперт, люди сейчас «не об этом думают», поэтому спортивные состязания остаются на фоне.
Как отметил Федоров, рейтинг интереса российских граждан к отдельным видам спорта складывается достаточно традиционно. «Люди болеют за своих. И только если у своей сборной нет серьезного фаворита, начинают выбирать: если не наш, то кто?» – отметил глава ВЦИОМ.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова подвела итоги четвёртого соревновательного дня игр в Токио с места событий.
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