ВЦИОМ: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 53,5 тысячи рублей
Средние траты россиян на подготовку детей к школе выросли до 53,5 тысячи рублей, следует из опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что дети или внуки школьного возраста есть у 48% респондентов. Самой большой статьей расходов стал школьный гардероб, на который опрошенные в среднем намерены потратить почти 25 тысяч рублей. Эта статья расходов выросла на 4,5 тысячи рублей к уровню 2023 года (+22%).
Однако заметнее всего в процентном соотношении выросла стоимость учебно-методических материалов, в 2024 году на них планируют потратить на 46% больше, чем годом ранее. Наименьшей статьей расхода стал школьный портфель, на эту покупку готовы потратить в среднем 4590 рублей, что на 408 рублей меньше, чем в 2023 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru