ВЦИОМ: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 53,5 тысячи рублей

Уточняется, что дети или внуки школьного возраста есть у 48% респондентов. Самой большой статьей расходов стал школьный гардероб, на который опрошенные в среднем намерены потратить почти 25 тысяч рублей. Эта статья расходов выросла на 4,5 тысячи рублей к уровню 2023 года (+22%).

Однако заметнее всего в процентном соотношении выросла стоимость учебно-методических материалов, в 2024 году на них планируют потратить на 46% больше, чем годом ранее. Наименьшей статьей расхода стал школьный портфель, на эту покупку готовы потратить в среднем 4590 рублей, что на 408 рублей меньше, чем в 2023 году.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила «Радиоточке НСН», что наиболее бюджетный букет ко Дню знаний можно собрать из кустовых хризантем, астр, гладиолусов и декоративных трав.

