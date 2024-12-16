ВЦИОМ: Россияне планируют потратить на Новый год 62,6 тысячи рублей

При этом сумма планируемых затрат на праздник в среднем составила 62,6 тысячи рублей, обновив исторический максимум. Эта сумма на 8,5 тысячи больше относительно показателя прошлого года.

Наибольшей статьей расходов стали культурно-развлекательные мероприятия и поездки, на которые в среднем готовы потратить 25,5 тысячи рублей. Еще 13 тысяч рублей будут потрачены на новогодний стол, а 22,9 тысячи рублей на подарки.

Ранее руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова сообщила «Радиоточке НСН», что больше всего на новогодние подарки планируют потратиться жители Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

