Памфилова: Осенние выборы могут растянуться на 2-3 дня
Центризбирком РФ анализирует опыт, полученный в ходе многодневного голосования по поправкам в Конституцию, и готовит свои предложения относительно предстоящих осенью 2020 года выборов. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передаёт РИА Новости.
По её словам, голосование может пройти в течение двух-трёх дней, но не более того. Такой формат станет возможным при повсеместном присутствии наблюдателей и ведении видеонаблюдения, подчеркнула Памфилова.
Глава ЦИК намерена обсудить эту тему с коллегами из регионов.
Ранее в поддержку практики многодневного голосования выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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