Памфилова: Осенние выборы могут растянуться на 2-3 дня

Центризбирком РФ анализирует опыт, полученный в ходе многодневного голосования по поправкам в Конституцию, и готовит свои предложения относительно предстоящих осенью 2020 года выборов. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передаёт РИА Новости.

Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

По её словам, голосование может пройти в течение двух-трёх дней, но не более того. Такой формат станет возможным при повсеместном присутствии наблюдателей и ведении видеонаблюдения, подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК намерена обсудить эту тему с коллегами из регионов.

Ранее в поддержку практики многодневного голосования выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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