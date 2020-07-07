Памфилова: Осенние выборы могут растянуться на 2-3 дня

По её словам, голосование может пройти в течение двух-трёх дней, но не более того. Такой формат станет возможным при повсеместном присутствии наблюдателей и ведении видеонаблюдения, подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК намерена обсудить эту тему с коллегами из регионов.

Ранее в поддержку практики многодневного голосования выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

