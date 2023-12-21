ВЦИОМ: Программа «60 минут» возглавила рейтинг лучших передач по мнению россиян

Ранее портал «Кино-Театр.Ру» назвал самые популярные фильмы и сериалы 2023 года. При составлении рейтинга редакция основывалась на данных о посещении пользователями страниц проектов, вышедших в период с 1 января по 1 декабря 2023 года. Лидером среди сериалов стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ТОП-5 также попали проекты «Жить жизнь», «Невский. Расплата за справедливость», «След» и «Фишер», передает «Радиоточка НСН».

