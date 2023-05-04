ВЦИОМ: 65 процентов россиян назвали День Победы самым важным праздником

Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники

Опрос проводился 9 апреля методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет.

Говоря о праздниках, жители страны назвали самым важным День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%). Кроме того, 22% респондентов считают важным праздником Международный женский день, 20% — Рождество, 17% — День защитника Отечества.

По данным ВЦИОМ, День Победы остается для жителей страны главным праздником с 2018 года. До этого россияне называли наиболее важным Новый год.

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ФОТО: РИА Новости
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