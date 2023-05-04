ВЦИОМ: 65 процентов россиян назвали День Победы самым важным праздником

Опрос проводился 9 апреля методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет.

Говоря о праздниках, жители страны назвали самым важным День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%). Кроме того, 22% респондентов считают важным праздником Международный женский день, 20% — Рождество, 17% — День защитника Отечества.

По данным ВЦИОМ, День Победы остается для жителей страны главным праздником с 2018 года. До этого россияне называли наиболее важным Новый год.

