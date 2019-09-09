ВЦИОМ: Россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

Две трети россиян уверены, что в настоящий момент лучше сберегать средства, чем тратить. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Такого мнения придерживаются 66%. Категорически не согласны с ними 23% респондентов.

Также в ходе опроса стало известно, что 47% опрошенных предпочитают класть свободные деньги в банк. А вот 32% наши соотечественников заявили о том, что если деньги там есть, то из кредитных организаций их лучше забрать.

Кстати, первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН дал советы, как лучше хранить свои сбережения, чтобы не потерять всё разом. Вопреки бытующему убеждению, что криптовалюты — мыльный пузырь, он посоветовал не чураться и этого способа сбережения средств.