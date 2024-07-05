ВЦИОМ: Российские геймеры предпочитают играть на ПК и ноутбуках

Отмечается, что чаще всего среди геймеров можно встретить зумеров (59%) и миллениалов до 32 лет (47%). При этом мужчины видеоиграми увлекаются чаще женщин - 30% и 16%, соответственно.

Большинство геймеров (74%) заявили, что предпочитают играть на персональных компьютерах (ПК) и ноутбуках. Мобильными телефонами для видеоигр пользуются 55% опрошенных. Консоли выбирают 22% респондентов, чаще всего это Sony PlayStation.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года российские геймеры потратили на покупку игровых новинок 49 млрд рублей, в ТОП-3 вошли проекты Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

