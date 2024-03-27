«Попытки уже были»: На создание российских игровых приставок уйдет пять лет

«Создание консолей – это не такая простая задача, потому что это не просто устройство, это целые системы внутри – игровые сервисы, техподдержка, развитая система представительств в мире. Это целая экосистема, которая позволяет функционировать не просто устройству, а целому сообществу игроков. У нас нет аналога Xbox или PlayStation. Для нас самое оптимальное было бы выпускать аналог корейским устройствам – такой практически компьютер, который заточен под игры. А сделать именно консоль со своими разработками и эксклюзивными играми – это в лучшем случае лет пять, и то большой вопрос, сможет ли продукт выделиться на фоне конкурентов», - отметил он.

В связи с этим Пименов призвал сделать ставку на облачные системы, создание которых поможет привлечь геймеров СНГ.

«Не очень понятно, что из себя должна представлять отечественная консоль. Такие попытки уже были, но это устройство было с базой на Android – оно просто запускало игры на телевизор, ничего нового не было предложено. Сейчас же речь идет о создании операционной системы и облачной системы доставок игр. Вот тут вопрос: операционная система будет с нуля написана? Облачная система – это сегодня важная цель, так как это возможность запускать игры на чем угодно без сложного технического оснащения. На это нужно делать ставку и фокус. Этим можно привлечь геймеров стран СНГ благодаря удобству, а затем уже подтягивать крупных игроков рынка для сотрудничества», - рассказал собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин перенести все игровые серверы в России в зону «ru». Кроме того, глава государства выступил за создание российских альтернатив зарубежным многопользовательским играм, передает «Радиоточка НСН».

