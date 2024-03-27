«Попытки уже были»: На создание российских игровых приставок уйдет пять лет
Михаил Пименов рассказал НСН, что на первых этапах российский аналог не сможет конкурировать с Xbox или PlayStation.
На создание отечественных игровых приставок уйдет минимум пять лет, конкурировать на первых этапах можно будет только с корейскими аналогами, заявил в интервью НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей.
«Создание консолей – это не такая простая задача, потому что это не просто устройство, это целые системы внутри – игровые сервисы, техподдержка, развитая система представительств в мире. Это целая экосистема, которая позволяет функционировать не просто устройству, а целому сообществу игроков. У нас нет аналога Xbox или PlayStation. Для нас самое оптимальное было бы выпускать аналог корейским устройствам – такой практически компьютер, который заточен под игры. А сделать именно консоль со своими разработками и эксклюзивными играми – это в лучшем случае лет пять, и то большой вопрос, сможет ли продукт выделиться на фоне конкурентов», - отметил он.
В связи с этим Пименов призвал сделать ставку на облачные системы, создание которых поможет привлечь геймеров СНГ.
«Не очень понятно, что из себя должна представлять отечественная консоль. Такие попытки уже были, но это устройство было с базой на Android – оно просто запускало игры на телевизор, ничего нового не было предложено. Сейчас же речь идет о создании операционной системы и облачной системы доставок игр. Вот тут вопрос: операционная система будет с нуля написана? Облачная система – это сегодня важная цель, так как это возможность запускать игры на чем угодно без сложного технического оснащения. На это нужно делать ставку и фокус. Этим можно привлечь геймеров стран СНГ благодаря удобству, а затем уже подтягивать крупных игроков рынка для сотрудничества», - рассказал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин перенести все игровые серверы в России в зону «ru». Кроме того, глава государства выступил за создание российских альтернатив зарубежным многопользовательским играм, передает «Радиоточка НСН».
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