ВЦИОМ рассказал, сколько россияне тратили на отпуск прошлым летом
В среднем около 40 тысяч рублей на одного члена семьи тратили россияне на летний отпуск. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на данные исследования ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что у респондентов летний отдых длился менее 16 дней, остальным удалось отдохнуть чуть дольше.
Кроме того, по результатам исследования, 33% наших соотечественников этим летом брали отпуск, но остались дома, 27% провели его на даче, 11% совершали поездки по городам России, 8% смогли выехать за границу.
Помимо этого, во ВЦИОМ заявили, что 71% опрошенных им россиян остались довольны отдыхом.
Между тем, RT напоминает, что ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений. В частности, проект закона предполагает возможность подавать заявление на отпуск в электронной форме.
В эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала, какие трудности с подачей электронного заявления на отпуск могут возникнуть у россиян.
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