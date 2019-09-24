ВЦИОМ рассказал, сколько россияне тратили на отпуск прошлым летом

В среднем около 40 тысяч рублей на одного члена семьи тратили россияне на летний отпуск. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на данные исследования ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что у респондентов летний отдых длился менее 16 дней, остальным удалось отдохнуть чуть дольше.

Кроме того, по результатам исследования, 33% наших соотечественников этим летом брали отпуск, но остались дома, 27% провели его на даче, 11% совершали поездки по городам России, 8% смогли выехать за границу.

Помимо этого, во ВЦИОМ заявили, что 71% опрошенных им россиян остались довольны отдыхом.