ВЦИОМ рассказал об уровне доверия россиян к Путину
Президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос ВЦИОМ.
Респонденты выбирали политика из предложенного списка. На втором месте оказался премьер-министр Михаил Мишустин с 53,9%, тройку замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. с 34,5% поддержки. С небольшим отставанием далее следует глава КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
При этом «Единую Россию» готовы поддержать 30,8% россиян, КПРФ - 13%, ЛДПР - 12,3%, а «Справедливую Россию» всего 6,8%. Опрос проводился по телефону с 16 по 22 ноября. За это время в нем поучаствовали около 11 тысяч человек старше 18 лет.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал большую пресс-конференцию главы государства, которая пройдет 17 декабря.Из-за мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса, Владимир Путин будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево.
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