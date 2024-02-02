ВЦИОМ: Путину доверяют почти 79 процентов россиян

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,9% опрошенных (+0,3% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 28% респондентов (-4,6%).

Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (26,8% граждан, -2,2%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (17,6% опрошенных, -0,2%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,7% россиян, - 0,5%).

Положительно деятельность главы государства оценивают 76,2% россиян (-1,3%), правительства - 53,6% респондентов (+0,7%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне стали больше гордиться своей страной, а основным объектом гордости для большинства респондентов стала история и культура России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».