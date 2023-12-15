ВЦИОМ: Путину доверяют более 79 процентов россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 4 по 10 декабря 2023 года вырос на 0,8% и составил 79,3%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,3% опрошенных (+0,4% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 31,9% респондентов (+0,4%).
Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (30,8% граждан, +2,9%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (18,6% опрошенных, +0,3%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,7% россиян, - 0,7%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 76% россиян, правительства - 51,5% респондентов.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок, в Центризбиркоме указали, что голосование пройдёт 15, 16 и 17 марта 2024 года, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru