СМИ сообщили об уверенности Путина во время итогов года

Как пишет издание, глава государства «ответил на дюжину вопросов от военных в форме с передовой», военных корреспондентов, активистов, подробно остановился на обстановке в зоне спецоперации.

Отмечается, что президент в очередной раз указал, что Россия продолжает стремиться к выполнению целей СВО – демилитаризации, денацификации и нейтралитету Украины.

Путин также рассказал о мобилизованных в зоне спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

