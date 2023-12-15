СМИ сообщили об уверенности Путина во время итогов года

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами и гражданами РФ был уверен в себе, сообщает The Washington Post.

Путин: Пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО

Как пишет издание, глава государства «ответил на дюжину вопросов от военных в форме с передовой», военных корреспондентов, активистов, подробно остановился на обстановке в зоне спецоперации.

Отмечается, что президент в очередной раз указал, что Россия продолжает стремиться к выполнению целей СВО – демилитаризации, денацификации и нейтралитету Украины.

Путин также рассказал о мобилизованных в зоне спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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