ВЦИОМ: Путину доверяют более 76 процентов россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 7 по 13 августа снизился на 0,6% и составил 76,7%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,1% опрошенных (-0,9% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 33,7% респондентов (+0,6%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (30,3% граждан, +1,9%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (17,1% опрошенных, -0,3%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,5% россиян, +0,8%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 72,6% россиян (-1,4%), правительства - 48,4% респондентов (+0,2%).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 65% россиян считают День Победы самым важным праздником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru