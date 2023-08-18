ВЦИОМ: Путину доверяют более 76 процентов россиян

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 7 по 13 августа снизился на 0,6% и составил 76,7%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,1% опрошенных (-0,9% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 33,7% респондентов (+0,6%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (30,3% граждан, +1,9%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (17,1% опрошенных, -0,3%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,5% россиян, +0,8%).

Положительно деятельность главы государства оценивают 72,6% россиян (-1,4%), правительства - 48,4% респондентов (+0,2%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 65% россиян считают День Победы самым важным праздником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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