ФОМ: 56% россиян не ощутили влияния санкций

56% респондентов заявили, что санкции не повлияли на них. 25% ответили, что введенные западными странами экономические ограничения имели для них незначительный эффект.

Сильное влияние ощутили 14% респондентов. Они указали на рост цен, дефицит товаров, уход западных компаний и проблемы с выездом за рубеж.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,4% граждан, сообщает «Радиоточка НСН».

