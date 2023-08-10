ФОМ: 56% россиян не ощутили влияния санкций
Большинство россиян считают, что введенные после начала спецоперации санкции против России не повлияли на них и их образ жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
56% респондентов заявили, что санкции не повлияли на них. 25% ответили, что введенные западными странами экономические ограничения имели для них незначительный эффект.
Сильное влияние ощутили 14% респондентов. Они указали на рост цен, дефицит товаров, уход западных компаний и проблемы с выездом за рубеж.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,4% граждан, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова
- Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет лунную миссию
- ФОМ: 56% россиян не ощутили влияния санкций
- Ганчев: ВС РФ осталось пройти несколько километров до Купянска
- Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине
- Экс-сотрудник ГИБДД сознался в причастности к убийству Дугиной
- Глава Минстроя предупредил о росте цен на стройматериалы
- ГУР Украины: За совершение диверсий в России отвечает спецназ «Шаман»
- Банк «Ренессанс кредит» ввёл комиссию за внесение долларов и евро
- Врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru