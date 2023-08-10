ФОМ: 56% россиян не ощутили влияния санкций

Большинство россиян считают, что введенные после начала спецоперации санкции против России не повлияли на них и их образ жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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56% респондентов заявили, что санкции не повлияли на них. 25% ответили, что введенные западными странами экономические ограничения имели для них незначительный эффект.

Сильное влияние ощутили 14% респондентов. Они указали на рост цен, дефицит товаров, уход западных компаний и проблемы с выездом за рубеж.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,4% граждан, сообщает «Радиоточка НСН».

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