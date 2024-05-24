ВЦИОМ: Путину доверяют 81% россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 13 по 19 мая 2024 года вырос на 0,1% и составил 81,1%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 65% опрошенных (+1,5% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 29,3% респондентов.
Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (27,8% граждан, +2,3%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (19,7% опрошенных, +0,5%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (9,5% россиян, +2,5%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 78,7% россиян (-0,2%), правительства - 55,8% респондентов (+0,9%).
Ранее Путин призвал оценивать работу правительства по рейтингу качества жизни Агентства стратегических инициатив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru