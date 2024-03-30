Опрос показал, что 94% россиян считают себя патриотами

Большинство (94%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают себя патриотами России. Отмечается, что это рекордный уровень за весь период наблюдений.

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя патриотами

Уточняется, что 62% россиян назвали себя абсолютными патриотами. Патриотические чувства присутствуют среди всех возрастных групп и социальных слоев.

Выяснилось, что для респондентов Родина - это семья, дом, забота о близких, страна, место, где человек родился и живет.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социологический ОпросОпросСоцопросПатриотизм

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