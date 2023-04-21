ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

Специалисты опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, исследование проводилось с 10 по 16 апреля.

«На прямой вопрос о доверии ... положительно ответили 80,1% респондентов (плюс 0,4 п. п. за неделю)», — отметили в ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности российского лидера за неделю прибавил 0,4 п. п. и достиг 77,5%.

При этом деятельность правительства России одобряют 51,8% респондентов (на 2,3 п. п. меньше), работу премьер-министра Михаила Мишустина — 54,8% опрошенных (минус 0,1 п. п.). Главе правительства доверяют заявили 63,3% россиян, что на 0,2 п. п. меньше показателей предыдущей недели.

Исследователи отмечают, что для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает одного процента.

