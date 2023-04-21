ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Уровень доверия граждан президенту Владимиру Путину составляет 80%. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, исследование проводилось с 10 по 16 апреля.
«На прямой вопрос о доверии ... положительно ответили 80,1% респондентов (плюс 0,4 п. п. за неделю)», — отметили в ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности российского лидера за неделю прибавил 0,4 п. п. и достиг 77,5%.
При этом деятельность правительства России одобряют 51,8% респондентов (на 2,3 п. п. меньше), работу премьер-министра Михаила Мишустина — 54,8% опрошенных (минус 0,1 п. п.). Главе правительства доверяют заявили 63,3% россиян, что на 0,2 п. п. меньше показателей предыдущей недели.
Исследователи отмечают, что для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает одного процента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru